TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag stärker

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 12,31 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,31 EUR zu. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,42 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,25 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 28.599 Aktien.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 30,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,01 EUR fiel das Papier am 28.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,14 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,12 Mio. EUR – ein Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte TeamViewer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,843 EUR in den Büchern stehen haben wird.

