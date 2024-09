TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 11,79 EUR zu.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 11,79 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,93 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 124.544 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,30 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 38,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 17,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,14 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 31.07.2024. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 164,12 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 154,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 29.10.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,869 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

