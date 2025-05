TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Vormittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,56 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:03 Uhr um 0,4 Prozent auf 10,56 EUR nach. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 10,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 3.396 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 15,47 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,053 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 15,43 EUR.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,14 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent auf 178,75 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,04 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

