TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 10,61 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 10,61 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 10,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 240.691 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,70 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,43 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 178,75 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 161,65 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 29.07.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

