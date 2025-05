TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 10,62 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,59 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.580 TeamViewer-Aktien.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR. 28,58 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,95 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,053 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,43 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 06.05.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 161,65 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 178,75 Mio. EUR ausgewiesen.

Die TeamViewer-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

