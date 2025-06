TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 9,36 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 9,36 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 9,39 EUR zu. Bei 9,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 14.887 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 13,66 EUR. Mit einem Zuwachs von 45,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Abschläge von 4,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,058 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,43 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 06.05.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178,75 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

