TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag tiefer

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 10,50 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 10,50 EUR. Bei 10,49 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,51 EUR. Zuletzt wechselten 26.647 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,26 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 31,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 14,99 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,57 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 168,68 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 158,11 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 10.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,900 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus

XETRA-Handel: MDAX im Plus