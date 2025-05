TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

TeamViewer im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 10,53 EUR.

Bei der TeamViewer-Aktie ließ sich um 09:04 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 10,53 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,54 EUR zu. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 10,50 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,50 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.544 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,66 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,68 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,93 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,23 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,43 EUR aus.

Am 06.05.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 178,75 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,58 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. TeamViewer dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TeamViewer-Aktie bricht ein: TeamViewer enttäuscht beim Wachstum - Ziele bestätigt

Ausblick: TeamViewer präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel