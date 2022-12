TeamViewer Aktie News: TeamViewer stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,08 EUR

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr bei 12,09 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,17 EUR zu. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,08 EUR nach. Bei 12,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 8.078 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,47 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,62 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,67 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 13,88 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 02.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 143,39 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,97 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,53 Prozent gesteigert.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 13.02.2023 präsentieren.

