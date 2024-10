TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 13,32 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 13,32 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 13,38 EUR. Bei 13,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 257.207 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 26.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 24,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,14 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 164,12 Mio. EUR im Vergleich zu 154,15 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,876 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

