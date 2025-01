TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit stabiler Tendenz

TeamViewer im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 10,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 10,74 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,81 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,59 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 138.881 TeamViewer-Aktien.

Am 07.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,26 EUR an. Mit einem Zuwachs von 42,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR am 20.12.2024. Abschläge von 16,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,57 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 06.11.2024 vor. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 168,68 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 158,11 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 10.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,913 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus

XETRA-Handel: MDAX im Plus