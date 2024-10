TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 13,42 EUR nach oben.

Das Papier von TeamViewer konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 13,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 13,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,52 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.787 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,27 EUR) erklomm das Papier am 26.10.2023. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 12,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 28.06.2024 auf bis zu 10,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 25,45 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,20 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 164,12 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,15 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,876 EUR je Aktie.

