TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 12,53 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 12,53 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,57 EUR. Mit einem Wert von 12,57 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.600 TeamViewer-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,03 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 10,66 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 28,76 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,066 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,18 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 176,97 Mio. EUR – ein Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von TeamViewer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

