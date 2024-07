TeamViewer Aktie News: TeamViewer verbilligt sich am Mittwochmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 10,68 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:42 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 10,68 EUR. Bei 10,67 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,71 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 24.504 Aktien.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 66,23 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2024 Kursverluste bis auf 10,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 6,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,00 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 07.05.2024 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 161,65 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,847 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

