TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 10,72 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 10,72 EUR ab. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 10,67 EUR ein. Bei 10,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 10.357 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,53 Prozent hinzugewinnen. Am 28.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,01 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 7,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,00 EUR.

Am 07.05.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 161,65 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von TeamViewer.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,847 EUR je TeamViewer-Aktie.

