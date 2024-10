TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 13,60 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 13,60 EUR nach oben. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,60 EUR zu. Bei 13,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 6.609 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 26.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 12,28 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,01 EUR. Dieser Wert wurde am 28.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 26,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 154,15 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 164,12 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von TeamViewer.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,876 EUR im Jahr 2024 aus.

