TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 12,52 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 12,52 EUR abwärts. Bei 12,52 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.441 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 14,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 12,02 Prozent wieder erreichen. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 28,71 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,066 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 176,97 Mio. EUR – ein Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

