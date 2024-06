TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,13 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,15 EUR. Mit einem Wert von 10,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 172.284 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,43 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,54 EUR ab. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 5,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,29 EUR aus.

Am 07.05.2024 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 161,65 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,848 EUR je TeamViewer-Aktie.

