TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 12,86 EUR nach oben.

Das Papier von TeamViewer legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 12,86 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 12,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.434 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 14,03 EUR. 9,06 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,59 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,066 EUR. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 176,97 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,11 Mio. EUR umgesetzt.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.

