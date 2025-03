TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 12,66 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 12,66 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 12,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.230 TeamViewer-Aktien.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 14,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,83 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 41,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,066 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 12.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 176,97 Mio. EUR gegenüber 163,11 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

