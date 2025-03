TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag im Minusbereich

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 12,64 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 12,64 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 12,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.310 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. 11,00 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR am 20.12.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 29,35 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,066 EUR je TeamViewer-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,57 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 12.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 176,97 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,11 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 06.05.2026.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

