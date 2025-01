TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 11,52 EUR.

Um 15:48 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 11,52 EUR zu. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 11,57 EUR. Bei 11,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 155.205 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,52 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,64 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 168,68 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,69 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte TeamViewer am 12.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,919 EUR je Aktie.

