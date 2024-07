TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag höher

TeamViewer im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 10,95 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 10,95 EUR. Bei 10,99 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.280 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Bei 10,01 EUR fiel das Papier am 28.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 9,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 07.05.2024. Es stand ein EPS von 0,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 161,65 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 31.07.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von TeamViewer.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,45 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

