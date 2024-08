TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

So entwickelt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 12,33 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 12,33 EUR zu. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 12,33 EUR. Bei 12,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 497 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 02.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,35 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,01 EUR. Dieser Wert wurde am 28.06.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 23,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 164,12 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 154,15 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,843 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Mittag freundlich

Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in Rot

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in der Verlustzone