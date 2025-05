TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag an Fahrt

TeamViewer im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 10,33 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 10,33 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,35 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,33 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.293 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 13,66 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,053 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,43 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 06.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,14 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 178,75 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte TeamViewer am 29.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte TeamViewer die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

