TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 7,87 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 8,09 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 377.412 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 69,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,68 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 2,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 14,32 EUR angegeben.

TeamViewer veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,48 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 120,97 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

