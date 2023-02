Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland fällt am Nachmittag

Die Telefonica Deutschland-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 2,88 EUR ab. Im Tief verlor die Telefonica Deutschland-Aktie bis auf 2,76 EUR. Mit einem Wert von 2,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.985.502 Telefonica Deutschland-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2022 bei 3,03 EUR. Der derzeitige Kurs der Telefonica Deutschland-Aktie liegt somit 4,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 2,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,23 Prozent.

Nach 0,260 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,190 EUR je Telefonica Deutschland-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2,67 EUR je Telefonica Deutschland-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Telefonica Deutschland am 03.11.2022 vor. Auf der Umsatzseite hat Telefonica Deutschland im vergangenen Quartal 2.003,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Telefonica Deutschland 1.893,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Telefonica Deutschland am 10.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Telefonica Deutschland-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Experten taxieren den Telefonica Deutschland-Gewinn für das Jahr 2021 auf 0,012 EUR je Aktie.

