Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagmittag mit Kursplus

Die Aktie von Tencent zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 43,20 EUR zu.

Um 12:04 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 43,20 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 43,25 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 43,25 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 652 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,51 EUR ab. Mit Abgaben von 29,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,50 CNY aus.

Am 14.05.2024 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,87 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,12 HKD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173,53 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,83 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Tencent dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 20,51 CNY je Tencent-Aktie.

