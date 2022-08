Tencent Aktie News: Tencent zieht am Dienstagnachmittag an

Um 02.08.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,7 Prozent auf 36,47 EUR. Bei 37,04 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 36,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 5.133 Tencent-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2021 auf bis zu 57,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,09 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2022 Kursverluste bis auf 33,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tencent ließ sich am 18.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,40 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 4,77 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 135.471,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 135.303,00 CNY umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 17.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 16.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 11,66 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Tencent schließt einen seiner NFT-Marktplätze wieder

Spekulativer Sekundärmarkt: Chinesische Tech-Konzerne verpflichten sich beim NFT-Handel zur Selbstregulierung

Tencent zensiert: Wer auf WeChat NFT, Bitcoin & Co. erwähnt, riskiert eine Kontosperre

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent