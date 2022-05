Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagvormittag in Grün

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 45,81 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 46,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,87 EUR. Bisher wurden heute 600 Tencent-Aktien gehandelt.

Am 04.05.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,74 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2022 bei 33,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 35,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tencent gewährte am 23.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,79 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,93 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 144.188,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 133.669,00 CNY umsetzen können.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.05.2022 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 17.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von Tencent.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 16,32 CNY fest.

