Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 54,15 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:06 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 54,15 EUR. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 53,40 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 54,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.390 Tencent-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 1,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,66 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,73 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 3,40 HKD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 14.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,52 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,08 HKD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173,92 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 166,61 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 12.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 21,69 CNY in den Büchern stehen haben wird.

