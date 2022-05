Tencent Aktie News: Tencent gibt am Donnerstagnachmittag deutlich nach

Das Papier von Tencent befand sich um 05.05.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 5,0 Prozent auf 42,84 EUR ab. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,84 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,47 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 7.110 Tencent-Aktien.

Am 03.06.2021 markierte das Papier bei 66,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,97 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2022 bei 33,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tencent veröffentlichte am 23.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,79 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 5,93 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 144.188,00 CNY im Vergleich zu 133.669,00 CNY im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 18.05.2022 erwartet. Schätzungsweise am 17.05.2023 dürfte Tencent die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 16,30 CNY fest.

