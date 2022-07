Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochnachmittag tiefer

Um 06.07.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,8 Prozent auf 42,69 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 42,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,50 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 6.899 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,00 EUR) erklomm das Papier am 16.07.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 31,15 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2022 bei 33,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,47 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent veröffentlichte am 18.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 4,77 CNY je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 135.471,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 135.303,00 CNY eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Tencent am 17.08.2022 präsentieren.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11,96 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Tencent zensiert: Wer auf WeChat NFT, Bitcoin & Co. erwähnt, riskiert eine Kontosperre

Bernstein: Diese chinesischen Internetaktien sind Top-Picks - Alibaba nicht dabei

Wilder Ritt auf dem Drachen: China-Aktien vor Comeback

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent