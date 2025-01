Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Blick auf Tencent-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 47,22 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 15:44 Uhr 0,4 Prozent auf 47,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 46,42 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 46,87 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.322 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 19,83 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,11 CNY.

Tencent veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,27 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,13 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 181,93 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 166,94 Mrd. HKD umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Tencent wird am 19.03.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 22,65 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

