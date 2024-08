Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 42,60 EUR zu.

Um 09:21 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 42,60 EUR. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,60 EUR an. Bei 42,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 400 Stück.

Bei 48,00 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 12,68 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 30,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 28,38 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,50 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 3,40 HKD je Wertpapier.

Am 14.05.2024 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,87 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,12 HKD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 173,53 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 171,83 Mrd. HKD eingefahren.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2024 20,51 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Erste Schätzungen: Tencent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Prosus schockt mit Gewinnwarnung

KI-Investments neben NVIDIA & Co.: Alibaba mit ChatGPT-Konkurrent auf Erfolgskurs