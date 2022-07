Tencent Aktie News: Tencent büßt am Freitagnachmittag ein

Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 08.07.2022 16:22:00 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 43,90 EUR abwärts. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,70 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,01 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.043 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 62,00 EUR erreichte der Titel am 16.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 33,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 30,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 18.05.2022. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,40 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,77 CNY je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 135.471,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135.303,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,12 Prozent gesteigert.

Die Tencent-Bilanz für Q2 2022 wird am 17.08.2022 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 11,96 CNY je Tencent-Aktie.

