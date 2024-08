Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 43,69 EUR nach oben.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 16:01 Uhr 3,0 Prozent. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 43,69 EUR zu. Bei 43,42 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.429 Tencent-Aktien.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 48,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 30,51 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,17 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2023 mit 3,40 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,50 CNY je Aktie ausschütten.

Am 14.05.2024 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 4,87 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 3,12 HKD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,53 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 171,83 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Tencent am 14.08.2024 präsentieren. Tencent dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 20,51 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Erste Schätzungen: Tencent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Prosus schockt mit Gewinnwarnung

KI-Investments neben NVIDIA & Co.: Alibaba mit ChatGPT-Konkurrent auf Erfolgskurs