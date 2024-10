Tencent Aktie News: Bären lasten am Mittag auf Tencent

Tencent im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 9,1 Prozent im Minus bei 51,45 EUR.

Die Tencent-Aktie wies um 11:59 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 9,1 Prozent auf 51,45 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 50,89 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,39 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.471 Stück gehandelt.

Am 07.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,51 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 68,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,73 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 3,40 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Tencent veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 5,52 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 3,08 HKD in den Büchern gestanden. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,92 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 166,61 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Tencent.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,70 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Nach Einfuhrbeschränkungen: ByteDance wendet sich von NVIDIA ab und setzt auf Huawei

High-End-Chips von NVIDIA & Co. und KI: So umgeht China die KI-Exportbeschränkung der USA

Ausblick: Tencent veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal