Tencent Aktie News: Anleger greifen bei Tencent am Vormittag zu

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,6 Prozent auf 31,20 EUR zu. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,39 EUR. Bei 31,39 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 185 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 57,97 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 25,11 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Am 17.08.2022 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,90 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,26 CNY je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 134.034,00 CNY in den Büchern – ein Minus von 3,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 138.259,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Tencent wird am 16.11.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 15.11.2023.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,94 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

