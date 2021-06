Tencent-Aktie aktuell: Tencent leichter

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 63,84 EUR. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 63,26 EUR ein. Bei 63,84 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.283 Stück gehandelt.

Am 15.02.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,84 EUR an. Bei 48,96 EUR fiel das Papier am 10.06.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 18,03 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tencent