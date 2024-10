Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Tencent im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 51,44 EUR.

Die Tencent-Aktie musste um 16:05 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 51,44 EUR. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 51,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,00 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 6.269 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,58 EUR an. Mit einem Zuwachs von 9,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,73 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 3,40 HKD aus.

Tencent ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,52 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,08 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 173,92 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 166,61 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 12.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,66 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Nach Einfuhrbeschränkungen: ByteDance wendet sich von NVIDIA ab und setzt auf Huawei

High-End-Chips von NVIDIA & Co. und KI: So umgeht China die KI-Exportbeschränkung der USA

Ausblick: Tencent veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal