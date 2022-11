Tencent Aktie News: Tencent verliert am Vormittag

Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 29,16 EUR abwärts. Bei 29,16 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 29,16 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2021 auf bis zu 57,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 49,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,11 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,13 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 17.08.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,90 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,26 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,06 Prozent auf 134.034,00 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 138.259,00 CNY umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 16.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 15.11.2023.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11,93 CNY je Aktie.

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Unternehmensberater: Darum sind Sorgen wegen Chinas Führung unbegründet

Tencent-Aktie und Prosus-Aktie mit Kurssprung: Naspers weist Bericht über Tencent-Komplettverkauf zurück

Erste Schätzungen: Tencent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

