Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagvormittag in Grün

Um 09:22 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 37,48 EUR. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,52 EUR an. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 37,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 853 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 57,97 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,35 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2022 bei 33,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 18.05.2022. Das EPS wurde auf 2,40 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 4,77 CNY je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 135.471,00 CNY im Vergleich zu 135.303,00 CNY im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Tencent wird am 17.08.2022 gerechnet. Tencent dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 16.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2022 11,62 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

