Tencent Aktie News: Tencent am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 4,4 Prozent auf 32,07 EUR. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,45 EUR aus. Bei 31,88 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.601 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 57,97 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 44,68 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 25,11 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,72 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 17.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,26 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 134.034,00 CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 138.259,00 CNY umsetzen können.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2022 wird am 16.11.2022 erwartet. Am 15.11.2023 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 11,93 CNY je Aktie aus.

