Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Montagvormittag fester

Blick auf Tencent-Kurs

Die Aktie von Tencent gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 58,99 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:12 Uhr 4,6 Prozent auf 58,99 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 58,99 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 58,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.808 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 66,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 12,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 31,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,50 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,48 CNY aus.

Tencent ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,05 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 3,11 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 186,49 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 167,77 Mrd. HKD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Am 20.05.2026 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 26,00 CNY je Tencent-Aktie.

