Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Das Papier von Tencent befand sich um 13.07.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,7 Prozent auf 42,51 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,51 EUR aus. Bei 42,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 80 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.07.2021 bei 62,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 31,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2022 bei 33,75 EUR. Abschläge von 25,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tencent gewährte am 18.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,77 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 135.471,00 CNY – ein Plus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 135.303,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 17.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 11,88 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

