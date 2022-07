Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Die Tencent-Aktie notierte um 14.07.2022 09:22:01 Uhr im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 42,06 EUR. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,06 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,06 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2021 bei 61,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,83 Prozent hinzugewinnen. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 24,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 18.05.2022 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,40 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 4,77 CNY je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 135.303,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 135.471,00 CNY ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 17.08.2022 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,88 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

