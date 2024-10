Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 51,98 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 16:02 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 51,98 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,89 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 51,65 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.628 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2024 bei 56,58 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 8,13 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,51 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 41,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,73 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 14.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 5,52 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,08 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 173,92 Mrd. HKD gegenüber 166,61 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,73 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Nach Einfuhrbeschränkungen: ByteDance wendet sich von NVIDIA ab und setzt auf Huawei

High-End-Chips von NVIDIA & Co. und KI: So umgeht China die KI-Exportbeschränkung der USA

Ausblick: Tencent veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal