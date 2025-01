Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 47,30 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:40 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 47,30 EUR. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,69 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,69 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 6.154 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,62 Prozent. Bei einem Wert von 30,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 55,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,40 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,12 CNY je Tencent-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 13.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 6,27 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,13 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 166,94 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 181,93 Mrd. HKD ausgewiesen.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2024 22,64 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

