Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tencent befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 4,0 Prozent auf 49,40 EUR ab.

Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 15:59 Uhr ging es um 4,0 Prozent auf 49,40 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Tencent-Aktie bei 48,69 EUR. Bei 49,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.497 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2024 bei 56,58 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 14,53 Prozent zulegen. Bei 30,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 61,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,73 CNY, nach 3,40 HKD im Jahr 2023.

Am 14.08.2024 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,52 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 3,08 HKD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,92 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 166,61 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Am 12.11.2025 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 21,73 CNY je Aktie aus.

